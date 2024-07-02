Kabine değişikliği sonrası ilk toplantı: Masada emekli zammı var

Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın değişmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni bakanlarla ilk kez toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir aylık bir aranın ardından tekrar toplandı.

Bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevini bıraktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tekrardan Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı'na ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Değişikliğin ardından yeni bakanlar da bugün kabine toplantısına katılıyor.

GÖZLER KABİNE KARARLARINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

Kabine toplantısında yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor.