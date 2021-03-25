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Kabine değişikliğiyle ilgili gündemi sarsacak Tansu Çiller iddiası

AK Parti yönetimindeki değişiklik sonrası gözler kabineye çevrildi. Haftalardır konuşulan kabine değişikliğine çevrilirken Tansu Çiller'in yeni kabineye gireceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

AK Parti'nin dün Ankara'da gerçekleştirilen 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri arasından partinin A takımı olarak nitelendirilen 17 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Bu gelişmelerin ardından uzun zamandır konuşulan kabine değişikliği iddiaları daha güçlendi.

 Kulislerde birçok isim konuşulurken, gündemi değiştirecek bir iddia da MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat'tan geldi. KRT TV canlı yayınında konuşan Kulat, "İlk kez söylüyorum. Kesin niteliğinde verilmiş bir bilgi değil ama eski bir başbakanın önümüzdeki günlerde dışişleri bakanı olması gibi bir ihtimal var. İsim de söyleyeyim; Tansu Çiller bu görev için konuşuluyor. Amerikalılarla geçmişte olan diyaloğundan dolayı böyle bir konu gündemde şu anda" iddiasında bulundu.

AK Parti'ye ''en yakın isim'' açıkladı: Kabine değişikliği bugün!AK Parti'ye ''en yakın isim'' açıkladı: Kabine değişikliği bugün!Politika

 

 

Etiketler tansu çiller recep tayyip erdoğan yeni kabine kabine revizyon
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