Kabine için yeni iddia: Erdoğan iki MHP'liyi kabineye alacak

Kulislerde dolaşan yeni bir iddiaya göre, MHP'nin temsil edeceği iki bakanlığın yeni kabinede yer alacağı konuşuluyor. AK Partili Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Siyaset kulisleri yeni kabine değişikliği söylentileriyle dikkat çekiyor. Kulislere göre, AK Parti hükümeti yeni yılda yeni bir kabine ile iş başı yapacak. Kabine değişikliğinde Cumhur ittifakı ortağı MHP’nin iki bakanlık ile temsil edileceği ifade ediliyor.

Medyafaresi’nden Hülya Karabağlı’nın haberine göre, MHP’ye düşecek bakanlıklardan biri Gençlik ve Spor Bakanlığı. Kabine değişikliği kulislerinde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına kesin gözle bakılıyor.

Hatta Cumhurbaşkanlığı kurullarından sürpriz bir ismin daha yardımcılığa getirileceği de kulislerde konuşuluyor.

Kulislerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ise soğuk bakılıyor. Bahçeli’nin böyle bir görevi istemeyeceği de belirtiliyor.

Yeni kabinede bazı bakanlıklarda değişiklik yapılacağına işaret edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerlerini koruyacakları belirtiliyor.