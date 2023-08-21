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Kabine memur, emekli zammı ve enflasyon için toplandı

Kabine memur, emekli zammı ve enflasyon için toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı başta olmak üzere ekonomi ve dış politikaya ilişkin birçok konu yer alacak.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 16.35'de başlayan toplantıda bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı ifade edildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 

Toplantıda, masada memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığından ekonomi ve dış politikaya kadar çok sayıda başlık yer alacak. 

Toplantıda; memur ve memur emeklinin zam pazarlığı, Kuzey Kıbrıs ile BM arasındaki yol gerginliği, enflasyonla mücadele ve Türkiye ile Rusya ilişkileri ele alınacak. 

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 6 buçuk milyondan fazla memur ve memur emeklisine yönelik zam pazarlığı konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Sunum yapması beklenen bir diğer isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Masada, enflasyonla mücadele ve para sıkılaştırma süreci olacak.

Kabinede dış politikadaki gelişmeler de masada olacak. Kuzey Kıbrıs BM ile yaşanan Pile-Yiğitler yolu gerilimi ele alınacak, Türkiye'nin uluslararası arenada atabileceği adımlar konuşulacak.

Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler bakanlar kurulu kabine cumhurbaşkanlığı kabinesi recep tayyip erdoğan
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