Kabine revizyonu için bir iddia daha! ''4-5 Bakan daha değişebilir''

Reuters haber ajansı, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, bayram sonrasında kabinede 4-5 ismin daha değişeceğini yazdı. Berat Albayrak'ın kabineye dönüşünün beklenmediği belirtildi.

Haftalardır süren Kabine değişiklikleri beklentisinde ilk adım bu sabaha karşı Resmi Gazete ile gelirken daha kapsamlı bir revizyon için beklenti devam ediyor. Resmi Gazete'de bu sabahın ilk saatlerinde yayımlanan değişikliklerle Ticaret Bakanlığı'na kendi şirketinden dezenfektan alımı ile gündeme gelen Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilirken, bu göreve İstanbul Milletvekilli Mehmet Muş atandı.

"4-5 BAKANLIKTA DAHA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

Reuters'a konuşan kaynaklar, bayram sonrasına en az 4-5 bakanlıkta daha değişiklik olabileceğini ve normal şartlarda seçime kadar bu yeni Kabine ile devam edilebileceğini belirtiyorlar.

AK Parti kongresiyle birlikte hem parti hem TBMM yönetiminde değişiklik yapılırken, Kabine'de de değişiklik yapılacağı bazı partili yetkililer tarafından da açıklanmıştı. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kısa çalışma tatilinde Kabine üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Kaynaklar Erdoğan'ın her dönem bir Kabine değişikliği yaptığını ve bunun bakanların yorulması ile performansa bağlı olan bir uygulama olduğunu vurguluyorlar.

Bugünkü Resmi Gazete ile açıklanan dar kapsamlı Kabine revizyonu ile birlikte bakanlık sayısı 16'dan 17'ye çıkmış oldu. Mehmet Muş'un hali hazırda devam eden milletvekilliği yemin ederek bakanlık görevine başladığında düşecek. Bu nedenle AKP'nin TBMM'deki vekil sayısı da 289'dan 288'ye geriledi.

"DEZENFENKTAN ALIMI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİ"

Ticaret Bakanlığı dün Ruhsar Pekcan'ın eşinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından dezenfektan alımı yaptığını doğruladı, ancak alımların "piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda" gerçekleştirildiğini belirtti. Pekcan'ın görevden alınması bu açıklamanın hemen ardından geldi.

Bu değişikliklerle ilgili olarak üst düzey bir yetkili, genel bir Kabine değişikliği beklentisi olduğunu ve bunun halen de geçerli olduğunu belirterek, "Ancak Pekcan'ın dezanfektan olayı kabul edilebilir değildi. Görevde devam edemeyeceği sinyalini almıştı zaten bu olaydan sonra" dedi ve Kabine değişikliği planının bu nedenle iki parça haline dönmüş olabileceğini kaydetti.

"ALBAYRAK'IN DÖNÜŞÜ BEKLENMİYOR"

"Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek başına çok büyüktü ve çoktandır bölünmesi yönünde bir karar vardı; ikisi aynı anda tamamlanmış oldu. Çalışma Bakanı'nın değişmesi yönünde bir genel kabul de vardı" diyen aynı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayram sonrası beklenen değişikliğin yapılması gibi bir beklenti var. Genel olarak Berat Albayrak'ın bakanlığa dönmesi beklenmiyor. Ama dört-beş bakanlıkta değişiklik beklentisi hakim."

BİR DÖNEMDE İKİ KABİNE

Yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genellikle bir dönemde iki Kabine ile çalıştığına işaret ederek, "Değişiklik de dönem ortası gibi oluyor. Şimdi kongre oldu parti yönetimi değişti, TBMM yönetimi değişti. Artık Kabine'de de değişim zamanı demek bu. Zaten yaptığı çalışma tatilinde de Kabine çalışıldı. Yorulan ve performansından memnun olunmayan bakanlıklarda değişiklikler olacaktır" dedi.

AK Parti'ye yakın bir kaynak da Pekcan'ın yaptığının herkesi zora sokan bir davranış olduğunu belirterek, yeni gelen Bakanın da Berat Albayrak'a yakın olduğunu vurguladı.

Aynı kaynak, "Kabine değişiklik beklentisi (bu değişim ile) bitmedi. Kabine ile ilgili genel bir beklenti halen var. Cumhurbaşkanı zamanlamasını ayarlıyordur. Çünkü beklenti oluşunca medyada yer alınca, isimler verilince yapacaksa da bekletiyor" dedi.

Reuters