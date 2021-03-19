Kabine revizyonu için bir iddia daha! ''İşte isim listesi'' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı kabinesinde radikal bir revizyona gideceği iddialarına bugün bir yenisi daha eklendi. OdaTv yazarı Hürrem Elmasçı, kabinenin 22 Mart Pazartesi günü değişeceğini öne sürerek gidecek bakanların isimlerini yazdı.

Gerek Ankara kulislerinde gerekse de medya kulislerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde radikal bir değişikliğe hazırlandığı iddiaları bir süredir yüksek sesle dillendiriliyordu.

Hatta dün Tele1 canlı yayınında gazeteci Can Ataklı "Bir duyumum var. Kabine değişikliği bu akşam olacak" diyerek elindeki listeyi açıklamıştı. Ancak Ataklı'nın bu iddiası dün akşam gerçekleşmedi.

Bugün de OdaTV'den bir revizyon iddiası geldi. Odatv yazarı Hürrem Elmasçı, 22 Mart Pazartesi günü kabinede sürpriz değişiklikler olacağını ve siyaset sahnesinde yer yerinden oynayacağını iddia etti.

Değişecek bakanların listesini açıklayan Elmasçı yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevlerinden alınacağını açıkladı.

Elmasçı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu’yu yardımcısı yapmaya karar verdiğini iddia etti.

İşte Hürrem Elmaşçı'nın yazısının o bölümü:

"Bugün çok önemli havadislerim var: Bakan Fahrettin Koca Bey ile aynı sıkıntılı durumda olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da “istifası” kabul edilen ikinci bakan diye de yazdım biliyorsunuz…Lakin, bu kadar sanıyorsanız, yanılıyorsunuz...

Ankara derin mahfilleri kaynıyor. Siyasi kulisler hayli hareketli, telefonum susmuyor desem yeridir…

Yazın bu tarihi bir yere: 22 Mart Pazartesi günü siyaset sahnesinde yer yerinden oynayacak o derece, benden söylemesi! Büyük kabine değişikliği var!

Öyle böyle değil...

DAHA KİMLER GİDİCİ

Dedim ya; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesinden bazı isimlerin üstünü çizdi.

Artık, nedir nedendir ben bilmem; bilirim de bilmem! Elbet yazarım, belli olmaz benim sağım solum…

Bakan Fahrettin Koca ve Bakan Ziya Selçuk dışında kimler gidici yazayım:

Bir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk…

İki, Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli…

Üç, benim en şaşırtıcı bulduğum; Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu…

Sıkı durun!

Dört, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu…

Evet şekerim Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak ve fakat bir üst makama çıkartılacak!

Öyle ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu’yu yardımcısı yapmaya karar verdi...

Amma… Bu aslında “yukarı” çıkarılarak “etkisiz” hale getirmek diye yorumlanacak tabii ki…

Devlet Bahçeli Beyefendi’den tepkisini merak ediyorum ben… Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’in “Andımız” çıkışında olduğu yazılacak çizilecek ancak bu doğru değil. Sayın Erdoğan epeydir bu değişikliği düşünüyordu…

Bakalım pazartesi neler olacak, gelişmeleri yazarım…"

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