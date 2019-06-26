Kabine revizyonu için geri sayım başladı!

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan değişim sinyali verdi mi?" başlıklı yazısında, "Erdoğan, bir süre sonra parti yönetimi ve kabinede değişimi gerçekleştiriyor ama kimi zaman toplumun beklentileri karşılanmıyor." ifadelerini kullandı.

Selvi, Ekonomi, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlarının kalacağını yazdı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısından sonra gazetecilerin kabine değişimiyle ilgili sorularına, “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz” dediğini hatırlatan Selvi, Erdoğan'ın şimdiye kadar bu yöntemi izlediğini "eğer kabine değişikliği çok yoğun bir şekilde yazılıp çizilmeye başlandıysa Erdoğan, yapacağı değişikliği bile yapmadı" diyerek açıkladı.

Ancak Selvi kabine revizyonu için de geri sayımın başladığını belirterek Ekonomi, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları'nda bir değişiklik olmayacağını ancak diğer Bakanlıklarda revizyonun gerçekleşebileceğini öne sürdü.