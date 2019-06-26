  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 26 Haziran 2019 10:41

Kabine revizyonu için geri sayım başladı!

Hürriyet gazetesinin AK Parti kulislerinden aktardığı bilgilerle dikkat çeken köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede büyük bir revizyona hazırlandığını ve gidecekler listesinde İçişleri Bakanı Soylu'nun da olduğunu öne sürdü.

Kabine revizyonu için geri sayım başladı!
A+ A-

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan değişim sinyali verdi mi?" başlıklı yazısında, "Erdoğan, bir süre sonra parti yönetimi ve kabinede değişimi gerçekleştiriyor ama kimi zaman toplumun beklentileri karşılanmıyor." ifadelerini kullandı. 

Selvi,  Ekonomi, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlarının kalacağını yazdı. 

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısından sonra gazetecilerin kabine değişimiyle ilgili sorularına, “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz” dediğini hatırlatan Selvi, Erdoğan'ın şimdiye kadar bu yöntemi izlediğini "eğer kabine değişikliği çok yoğun bir şekilde yazılıp çizilmeye başlandıysa Erdoğan, yapacağı değişikliği bile yapmadı" diyerek açıkladı.

Ancak Selvi kabine revizyonu için de geri sayımın başladığını belirterek Ekonomi, Adalet, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları'nda bir değişiklik olmayacağını ancak diğer Bakanlıklarda revizyonun gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

recep tayyip erdoğan , hürriyet , abdulkadir selvi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM