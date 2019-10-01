Kabine revizyonu olacak mı ? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM'de verilen yasama yılı açılış resepsiyonunda konuştu. Erdoğan, Fırat'ın doğusu için "Aynı yerdeyiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Erdoğan, gazetecilerin 'Kabinede revizyon olacak mı?' sorusuna da, "Şu anda kabine revizyonu yok" cevabını verdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1’in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili, “Bunu revize edip gündeme getirmek ciddiyetle bağdaşmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir” dedi.

Erdoğan, Kabine’de revizyon olacak mı sorusunda ise, “Şu anda kabine revizyonu yok” cevabını verdi.

KONDA Genel Müdürü'nden Erdoğan'ı üzecek açıklama

Erdoğan’dan yüzde 50+1 kuralında değişiklik açıklaması