Kabine revizyonu yolda: Hangi bakanlar değişecek?

Ankara kulislerinde kabinede değişiklik yapılacağı konuşuluyor. Bazı isimlerin istifa edeceği, bazı isimlerin ise görevden alınacağı öne sürülüyor.

AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci parti konumuna düşmesinin ardından başlayan Kabine’de değişiklik iddiaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği iddiasıyla bir kez daha kulisleri hareketlendirdi.

Aralarında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da olduğu isimlerin değişmesi bekleniyor.

Sözcü’den Veli Toprak’ın aktardığına göre, Bakan Koca’nın istifada kararlı olduğu belirtilirken yerine Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci düşünülüyor.

Işıkhan’ın başarısızlığı, Bolat’ın ailevi nedenlerle koltuğundan ayrılacağı belirtiliyor.

Kabinedeki iki genç bakan da “kişisel” siyasi hesap yapmakla suçlanıyor.

Temmuz 2018’de kurulan Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki değişimler şöyle: Cahit Turhan ve Adil Karaismailoğlu (Ulaştırma), Berat Albayrak ve Lütfü Elvan ve Nureddin Nebati (Hazine ve Maliye), Ruhsar Pekcan (Ticaret), Vedat Bilgin (Çalışma), Zehra Zümrüt Selçuk ve Derya Yanık (Aile), Murat Kurum (Çevre), Bekir Pakdemirli (Tarım), Süleyman Soylu (İçişleri), Ziya Selçuk (Milli Eğitim), Abdülhamit Gül ve Bekir Bozdağ (Adalet), Hulusi Akar (Milli Savunma), Mevlüt Çavuşoğlu (Dışişleri), Mustafa Varank (Sanayi), Mehmet Muş (Ticaret), Mahmet Kasapoğlu (Gençlik Spor).

Sözcü