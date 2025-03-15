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Kabine revizyonunun neden geciktiği ortaya çıktı

Kabine revizyonunun neden geciktiği ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde beklenen değişim henüz gerçekleşmedi. AK Parti kaynakları, görevden alınacak isimlerin yerine yeni bir isim bulmakta zorlanıldığını belirtti.

AK Parti kongrelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de revizyon yapılması bekleniyordu ancak şimdiye kadar bir değişiklik yapılmadı. 

Değişikliğin hazirana kaldığı ileri sürülürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun görevden alınacak isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

Uraloğlu’ndan boşalacak koltuk için ise partinin eski yerel yönetimler başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ismi geçiyor. Parti kaynakları, kabinede koltuğu riskte olan isimlerin yerine yeni bir isim bulmakta zorlanıldığının altını çiziyor.

‘DAĞ FARE DOĞURMAZ’

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından partide önemli değişiklikler yapacağının sinyalini vermişti. Muhalefetten transfer edilen isimler, parti içinde tartışmaya neden olurken gözler kabinede yapılacak değişikliklere çevrildi.

Parti kaynakları, kabinedeki değişimde “dağın fare doğurmayacağı” yorumunu yapıyor. Kurmaylar, kabine değişikliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un koltuğunun riskte olduğuna işaret ediyor.

‘TRANSFER OLMAYACAK!’

Uraloğlu’ndan boşalacak koltuk için ise partinin eski yerel yönetimler başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ismi geçiyor. Ancak koltuğu riskte olan diğer isimler yerine yeni isimler bulunamadığına dikkat çekiliyor. AK Parti kurmayları, kabineye milletvekili isimlerden transfer yapılmayacağını da belirtiyor. Bu duruma gerekçe olarak ise “Anayasa değişikliği görüşmelerinde Meclis aritmetiğini riske atmak istenmemesi” gösteriliyor. 

Cumhuriyet

Etiketler ak parti cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine revizyonu
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