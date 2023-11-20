Kabine sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor

Memur, emekli ve asgari ücret zammının masada olduğu kritik Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de saat 15.20'de başlayan toplantı 3 saat sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit statüsünün teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz.

Ermenistan'ı kışkırtarak kendilerine rant devşirenler aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler.

"TOGG TESLİMATI 12 BİNE YAKIN"

Togg'la küresel rekabetteki yerimizi aldık. 'Türk araba yapamaz' diyenleri, 'Vatandaş bunu almaz' diyenleri hüsrana uğrattık. Togg şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı.