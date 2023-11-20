  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kabine sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor

Kabine sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor

Güncelleme:

Memur, emekli ve asgari ücret zammının masada olduğu kritik Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de saat 15.20'de başlayan toplantı 3 saat sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit statüsünün teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz. 

Ermenistan'ı kışkırtarak kendilerine rant devşirenler aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler.

"TOGG TESLİMATI 12 BİNE YAKIN" 

Togg'la küresel rekabetteki yerimizi aldık. 'Türk araba yapamaz' diyenleri, 'Vatandaş bunu almaz' diyenleri hüsrana uğrattık. Togg şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. 

Etiketler kabine cumhurbaşkanlığı kabinesi bakanlar kurulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Binlerce memura erken emeklilik müjdesi
Eskişehir, İzmir ve Mersin'deki son yerel seçim anketi sonuçlandı
Mahkemeden tapu sahipleri için emsal ''Tapu İptali'' kararı
Hükümetin asgari ücret planı: Zam hedef enflasyona göre yapılacak
Şile’de kabus sular çekilince ortaya çıktı
ING Bank'tan Türkiye için faiz tahmini! Tamam mı, devam mı?
Otoyolda kar çilesi: Saatlerce mahsur kaldılar!
Elon Musk'tan ''Yahudi karşıtı'' eleştirilerine yanıt
Savcılıktan Filenin Sultanı'na ''soğuk duş etkisi'' yaratan karar
Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Altın zirvede