Kabine toplanıyor: Gündem Ukrayna

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın, Kabine Toplantısı yapılacak. Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi olacak. Toplantıda bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

KRİZLE İLGİLİ ATILABİLECEK ADIMLAR KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.