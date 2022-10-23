Kabine toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, anayasa değişikliği teklifi, enflasyonla mücadele ve ekonomi konuları masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.



Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor.

Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.