Kabine toplantısı başladı! Masada ekonomi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra stokçularla mücadele ele alınacak. Yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.

Yeni asgari ücret gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir stokçuları sert sözlerle uyarıyor. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak.

Dünyada Omicron endişesi

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek.

Türkiye'de henüz görülmeyen "omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak.

Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.