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Kabine toplantısı başladı! Masada üç kritik başlık var

Kabine toplantısı başladı! Masada üç kritik başlık var

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Toplantıda ekonomideki son durum, koronavirüs ve terörle mücadele gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Kabine toplantısı saat 16.30 sularında başladı.

Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

SALGINLA MÜCADELEDE

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

DİPLOMASİDEKİ GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.

Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.

Etiketler kabine toplantısı recep tayyip erdoğan ekonomi terörle mücadele koronavirüs pandemi
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