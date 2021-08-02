Bugün yapılması planlanan kabine toplantısı, orman yangınları nedeniyle ertelendi. Artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı kabine toplantısında görüşülecekti.

Bugün saat 15.30'da yapılması planlanan Kabine Toplantısı ertelendi. Toplantının, birçok farklı noktada peş peşe meydana gelen yangınlar için sahaya inen bakanların, bölgelerinden ayrılmaması için ertelendiği belirtildi. Toplantının yapılacağı tarih ise henüz belli değil.

''RAKAMLAR ALEYHE DÖNDÜ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı döneminde artan hareketliliği işaret ederek, yapılacak ilk kabine toplantısında artan vaka sayısını değerlendireceklerini söylemişti. Erdoğan, ''Bayramda halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Rakamlar aleyhe döndü'' demişti.

VAKA 4 KATTAN FAZLA ARTTI

Normalleşmenin başladığı 1 Temmuz'da günlük vaka sayısı 5 bin 288'di. 42 kişi de hayatını kaybetmişti. Ancak Temmuz ayında vakalar 4 kattan fazla arttı.

31 Temmuz'da 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi. 79 kişi de hayatını kaybetti.

"KAPALI MEKANLAR İÇİN AŞI ŞARTI" MASADA

Kabine toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu artışın nedenlerine yönelik bir sunum yapacak. Aşılamadaki son durumu da aktaracak. Alınabilecek önlemlere ilişkin alternatifleri masaya getirecek.

Seçenekler arasında seyahat ile belli gün ve saatlerde sokak kısıtlamaları yer alıyor. Kapalı mekanlara girişte aşı şartı da değerlendirilmesi beklenen başka bir seçenek.

Kabine toplantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.