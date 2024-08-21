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Kabine toplantısı için sürpriz karar

Kabine toplantısı için sürpriz karar
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 25 Ağustos Pazar günü Ahlat'ta toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ahlat’ta toplanacak.

Kabine Toplantısı, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Etiketler recep tayyip erdoğan kabine toplantısı ahlat
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