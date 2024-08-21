Kabine toplantısı için sürpriz karar
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 25 Ağustos Pazar günü Ahlat'ta toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ahlat’ta toplanacak.
Kabine Toplantısı, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
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