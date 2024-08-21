Kabine toplantısı için sürpriz karar

Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayarlara da kayıt zorunluluğu getirildi

Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı

TL faizlerinde oranlar da en yüksek faizi veren banka da değişti

Rengine, türüne, vitesine ve yakıtına göre... İşte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri