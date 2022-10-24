Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu ele alındı. Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

14 Ekim Cuma akşamı milletçe hepimizi yasa boğan haberle sarsıldık. Kömür madeni ocağında gelen patlamada 41 kardeşimizi şehit verdik. Ülkemizin bir daha böyle felaketlerle maruz kalmaması için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizin çırak, kalfa ve usta olarak mesleki eğitim merkezlerinde yetişmesini sağlamaktır.

TÜM MADENLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bartın'daki benzeri kazaların önüne geçebilmek için atacağımız adımlar arasında bölgede maden lisesi açmak bulunuyor. Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumu baştan sona gözden geçirilecektir.

Yarın cumhuriyet tarihinin en büyük konut, işyeri ve arsa projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cuma günü vizyon belgemizin tanıtım törenini Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Cumartesi günü Türkiye'nin otomobili Togg'un banttan indirme törenine katılacağız.

Her alanda büyüyen, güçlenen, kalkınan bir Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye yüzyılı hedefimiz sadece milletimizin refahını yükseltme gayesi taşımıyor. Aynı zamanda inanç, kültür, medeniyet köklerimizi de yeniden ihya edeceğimiz atılımın adımıdır. 85 milyona seslenerek diyorum ki gelin Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edelim. Ülkemizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamak için neler yaptıklarımızın en yakın şahidi milletimizdir.

'KALKINMA DEVRİMLERİMİZİ BİRER BİRER HAYATA GEÇİRDİK'

Sınırlarımıza saldıran terör örgütlerinden, kendi milletine silah doğrultan darbecilere kadar nice tehditlerle mücadele ettik. Milletimizin temel hak ve özgürlüklerini, ülkenin hayati çıkarlarını örseleyen vesayet güçleri ile kavgaya tutuştuk. Tüm umudunu ülkenin felaketi üzerine kuran kifayetsiz siyasetçilerle uğraştık. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı hazmedemeyen emperyalistlerin oyunlarıyla boğuştuk. Hamdolsun engelleme çabalarının hepsinin de üstesinden gelerek kalkınma devrimlerimizi birer birer hayata geçirdik. Her kesimden insanımız bizimle olduğu müddetçe önümüzde duracak güç tanımıyoruz.

Türkiye'nin en kapsamlı sosyal programları bizim dönemimizde geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bunun sebebi insanımızın hayat standardına ilişkin çıtanın yükselmiş olmasıdır. İhtiyaçlar değiştikçe sosyal yardım programımızın içeriklerini değiştirerek insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde, büyüğüyle, annesiyle bir bütün olarak ailenin tamamını koruyacak çalışmalara ağırlık veriyoruz.

AİLE DESTEK MERKEZİ VE SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ SAYISI ARTIYOR

Bugün sizlerle ailelere yönelik hizmetlerimizi genişletecek bir adımın müjdesini vermek istiyorum. Kadın ne kadar güçlü olursa tüm aileyi ayakta tutmakta o derece başarılı olacaktır. Ülkemizde halen faaliyette olan 330 aile destek merkezi sayımızı 656'ya, 47 sosyal dayanışma merkezi sayımızı 116'ya çıkarıyoruz. Önceliği de doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerimize veriyoruz. 1.2 milyar liralık kaynak ayırdık.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Türk Tabipler Birliği (TTB) başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum. TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum.