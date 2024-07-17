  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kabinenin ardından bir değişim iddiası daha

Kabinenin ardından bir değişim iddiası daha

Kabinenin ardından bir değişim iddiası daha
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki değişimin ardından Beştepe'de de benzer bir değişiklik yapılacağı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Balkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde alınan mağlubiyetin ardından kabinede birtakım değişikliklere gitmişti.

Erdoğan, partinin yenilenmesi gerektiğini de her defasında konuşmalarında dile getirmişti.

BİR DEĞİŞİM DE BEŞTEPE'DE

Son olarak Erdoğan’ın, Beştepe'de de üst düzey bir değişim yapacağı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV canlı yayınında aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’yı görevden alacağı öğrenildi.

ÖDEDİĞİ HESAPLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı geçen günlerde bir restorana ödediği hesapla gündeme gelmişti.

Metin Kıratlı ve AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata'nın Bodrum'da bir restoranda 168 bin lira hesap ödediği ortaya çıkmış, ardından söz konusu haberlere erişim engeli getirilmişti.

Etiketler recep tayyip erdoğan kabine saray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor'' Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor'' Konut satışlarında büyük çöküş: TÜİK resmi rakamları açıkladı Konut satışlarında büyük çöküş: TÜİK resmi rakamları açıkladı Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Deutsche Bank'tan Türkiye yorumu: ''Eşsiz bir örnek olacak'' Deutsche Bank'tan Türkiye yorumu: ''Eşsiz bir örnek olacak'' İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti
İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü Vergi ödemeyen kalmayacak: İşte madde madde yeni vergi paketi Vergi ödemeyen kalmayacak: İşte madde madde yeni vergi paketi Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Erdoğan'ı üzecek anket: Birinciliği kaptırdı Erdoğan'ı üzecek anket: Birinciliği kaptırdı Bunun adı soygun: 2 bardak nar suyu 1200 TL Bunun adı soygun: 2 bardak nar suyu 1200 TL Filenin Uçan Sultanı Melisa Vargas'tan radikal karar Filenin Uçan Sultanı Melisa Vargas'tan radikal karar Suriyeliye 25 kat fazla ücret mahkemeden döndü Suriyeliye 25 kat fazla ücret mahkemeden döndü Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak Türkiye'deki ''kayıtlı'' yabancı sayısı açıklandı Türkiye'deki ''kayıtlı'' yabancı sayısı açıklandı Süleyman Soylu hakkında olay iddia: ''Sine-i millete dönecek'' Süleyman Soylu hakkında olay iddia: ''Sine-i millete dönecek''