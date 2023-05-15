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Kabine'nin bakanları milletvekili seçildi

Kabine'nin bakanları milletvekili seçildi
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Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan 16 Bakan 28'inci dönem Milletvekili olarak TBMM'ye geliyor.

AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. dönemde Meclis'te olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu.

Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelik ise Artvin milletvekili seçildi.

 

Etiketler kabine bakanlar bakan hükümet milletvekili
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