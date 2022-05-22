Kader Kılıç ile İYİ Parti Antalya'da rüzgarı arkasına aldı

2018 Genel seçimlerinde İyi Parti grubu Antalya'da %16.9'luk bir oy oranıyla, 250.227 kişinin oyunu alarak sırasıyla Ak Parti ve CHP'nin ardından ücüncü parti olmuştu. Bu oy oranıyla meclise 3 milletvekili gönderen İyi Parti cephesi, bu sefer rüzgarı arkasına aldı.

İyilik Ordusu Derneği Genel Başkanı ve Antalya'da yatırımlarıyla bilinen başarılı iş kadını Kader Kılıç'ın da kulislerde adının geçmesiyle rüzgarı arkasına alan İyi Parti'de, Kader Kılıç isminin duyulmasıyla Antalyalı pek çok iş insanı destek mesajları yayınlamaya başladı.

Antalya'nın Köklü Esnaflarından İskender Akın'dan Kader Kılıç'a Tam Destek

Antalya'nın köklü esnaflarından Akın Kuyumculuk sahibi İskender Akın'dan, İyilik Ordusu Genel Başkanı Kader Kılıç'a Antalya'dan aktif siyaset daveti geldi. İyilik Ordusu Derneği Genel Başkanı Kader Kılıç'ı Antalya siyasetinde aktif olarak görmek istediğini belirten İskender Akın; "Antalya siyasetine karşılıksız iyilik yapmayı ilke edinen, toplumun derdiyle dertlenen birisi lazım. İyilik Ordusu Derneği Genel Başkanı Kader hanım da tam olarak böyle birisi. Toplumun yaralarını sarmak için gecesini gündüzüne katan, iş hayatındaki başarılarıyla adından çokça söz ettiren Kader Kılıç hanımefendiyi memleketimiz Antalya'ya aktif siyasi hayata başlaması için davet ediyorum. Antalya halkının ihtiyacı olan mizaca sahip, toplumla içiçe ve candan bir yardımsever kendisi. Çalışmalarını yakından takip ediyor, Antalya siyasetinde aktif rol almasıyla maddi ve manevi tüm desteği sağlayacağıma söz veriyorum." dedi.

Başarılı İş İnsanı Ali Korkmaz: "Akrabalarımdan Oluşan 400'ü Aşkın Hanenin Tüm Oyları Kader Kılıç'a"

Yatırımları ve başarılarıyla bilinen, Antalya'ya katma değer sağlayan iş insanı Ali Korkmaz'dan başarılı iş kadını Kader Kılıç'a açık destek geldi. Kepez bölgesinde yaşayan 400'den fazla akrabasının desteğinin Kader Kılıç'la olacağını bildiren Ali Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ülkemiz gerçekten zor günler geçirmekte. Zor günleri ancak iyiliklerle aşarız. İyilik Ordusu Derneği Genel Başkanı Kader Kılıç'ın başarıları aşikardır. İyiliklerle aşacağımız bu zorlu günlerde, kendini iyiliğe adayan ve "Sonunda İyilik Kazanacak" mottosuyla yaptığı karşılıksız iyiliklerle bilinen Kader Kılıç hanımefendi artık elini taşın altına koymalı, Antalya'mızdan aktif

Antalya'nın Başarılı İş İnsanından, Kader Kılıç'a Tam Destek

İyilik Ordusu Derneği Genel Başkanı Kader Kılıç'ın Antalya'da gösterdiği ticari faaliyetleri taktirle takip eden ve İyilik Ordusu Derneği'nin Antalya şubeleşmesi için tüm çalışmalara karşılıksız destek veren İrfan Arıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Sonunda İyilik Kazanacak mottosuyla, İyilik Ordusu Derneği'nin faaliyetleri kapsamında, karşılık beklemeksizin yaptığı iyiliklerle herkesin gönlünü kazanan; tevazu sahibi sayın Kader Kılıç hanımefendiyi şehrimizde aktif siyaset yapmaya davet ediyorum. Gerek insanların kalplerine dokunması, gerekse herkese yardım eli uzatmasıyla örnek bir karakter olan Kader Kılıç hanımefendi eminim ki Antalya'ya ve Antalyalılara çok şeyler katacaktır." şeklinde takipçilerine seslendi.

Prince Group Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Lepiev 'den Kader Kılıç'a Destek Mesajı

Antalya'nın en büyük şirketleri arasında yer alan, beş bine yakın personele istihdam sağlayan Çeçen asıllı iş insanı İsmail Lepiev; sosyal medyada yayınlamış olduğu mesajla başarılı iş kadını Kader Kılıç 'a aktif siyaset hayatında maddi, manevi sonsuz desteğini dile getirdi.

“Türkiye'de eğitim aldım, Türkiye'de evlendim ve çocuk sahibi oldum. Türkiye'ye hayatımın sonuna kadar ödeyemeyeceğim borcum var. Yaptığım yatırımlar Türkiye'ye olan borcumun geri ödemesinin ilk adımlarıdır." şeklinde açıklamasıyla bilinen ve Türkiye'de yoğun istihdam sağlayan başarılı iş insanı İsmail Lepiev de, sosyal medya hesabından başarılı iş kadını, İyilik Ordusu Derneği Genel Başkanı Kader Kılıç'a destek mesajı yayınladı.

İsmail Lepiev'in, başarılı iş kadını Kader Kılıç için yayınladığı mesaj şu şekilde; "İyilik Ordusu Derneği'nde faaliyetlerini yakınen takip edip, daima destek olduğum; pek çok ticari faaliyette birlikte yol arkadaşlığı yaptığım, kıymetli dostum Kader Kılıç hanımefendiyi; yoğun yatırımlarımın bulunduğu ve Türkiye'nin en çok sevdiğim şehri olan Antalya'mızda aktif siyasete davet ediyorum. Gerek şahsen, gerek ailemle, gerekse çalışan personellerim ile Kader Kılıç hanımefendinin daima yanında olduğumu beyan eder, siyasi hayatında başarılar dilerim.". dedi.

Antalya'da İyi Parti rüzgarının Kader Kılıç'ın kulislerde adının geçmesiyle hızlanmasının ardından başarılı iş kadını Kader Kılıç'a pek çok iş adamına destek mesajları gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Şehirde yapılan anketlere göre Kader Kılıç ismi geçmeden önce %18.9'lara yükselen oy oranının, Antalya'da yatırımlarıyla tanınan iş kadını Kader Kılıç isminin de kulislerde yer almasının ardından %22.7'lere kadar çıktığı gözleniyor. Kader Kılıç'ın bu hafta resmi açıklama yapması bekleniyor.