Kadın seçmen anketinin sonuçları açıklandı

Alf Araştırma firması 5-8 Ocak tarihleri arasında kadın seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sordu. İşte anketten çıkan sonuç...

2023 seçimleri için henüz tarih netleşmemişken kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçları peş peşe gelmeye devam ediyor. Alf Araştırma'nın kadın seçmenler üzerinden yaptığı "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" anketinde sonuçları açıklandı. Alf Araştırma'nın 5-8 Ocak tarihleri arasında 1560 kadın seçmenle yaptığı araştırmada Millet İttifakı yüzde 48 oy alırken Cumhur İttifakı 30,6'da kaldı. İşte ankete katılanların partilere göre oy oranları:

CHP: Yüzde 29,2

AK Parti: Yüzde 26,5

İYİ Parti: Yüzde 18,8

HDP: Yüzde 7,4

MHP: 4,1

DEVA Partisi: Yüzde 3,2

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2,5

Gelecek Partisi: Yüzde 2,0

Memleket Partisi: Yüzde 1,2

Yeniden Refah Partisi: 1,1

Saadet Partisi: 1,0

Diğer: 3,0