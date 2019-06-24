  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 24 Haziran 2019 18:30

Kadir Topbaş'tan İmamoğlu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, 23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Kadir Topbaş'tan İmamoğlu açıklaması
A+ A-

İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 23 Haziran'da yapılan seçimlerle ilgili bir mesaj paylaştı.

"HERKESE EŞİT MESAFEDE GÖREV TAPMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
İBB'de 3 dönem başkanlık yapan Kadir Topbaş, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Topbaş paylaşımında, "İmparatorluklar şehri. Güzel İstanbul'umuzun İBB Başkanlığına seçilen Sn. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, Farklılıkları zenginlik görerek herkese eşit mesafede hizmet anlayışı ile görev yapmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

kadir topbaş , istanbul büyükşehir belediye başkanı , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM