Kalın: ''TSK gücünü bir kez daha göstermiştir''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TSK ve ÖSO birliklerinin Afrinkent merkezini kontrol altına almasıyla ilgili " Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü ve asaletini bir kez daha göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin kent merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kalın, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı, Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle önemli bir aşamayı geride bırakmıştır. Güvenlik ve insani yardım çalışmaları devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü ve asaletini bir kez daha göstermiştir. Terör örgütlerine ve tüm dünyaya verilen mesaj açıktır: Türkiye güven, istikrar ve adalet yolunda kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir. 18 Mart Çanakkale ruhu 103 yıl sonra da dimdik ayaktadır." ifadelerine yer verdi.