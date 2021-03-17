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Kapatma davasının ardından HDP MYK toplandı

Yargıtay’ın HDP hakkında kapatma davası açması üzerine HDP MYK üyeleri Meclis'te bir araya geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında kapatma davası açması üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Meclis’te toplandı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın da yer aldığı toplantıda karara dair değerlendirme yapılacak.

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Etiketler hdp kapatma myk
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