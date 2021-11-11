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Karamalloğlu'ndan çok konuşulan koltuk detayıyla ilgili ilk açıklama

Karamalloğlu'ndan çok konuşulan koltuk detayıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesine oturma yerleri damga vurmuştu. Karamollaoğlu üçlü koltuğa oturmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2.5 saati bulan bir görüşme yapan ve karşılamada Erdoğan'ın uzak koltuğa oturttuğu Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, görüşmede koltuk krizi yaşanmadığını söyledi. Olayın abartıldığını söyleyen Karamollaoğlu, "Aşı oldum ama cumhurbaşkanlığına giderken PCR testi yaptırmadım. PCR testi yaptırmayınca da, anlaşılan orada sıkıntı oluyor cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle, 'Biraz mesafeli oturalım' dedi. O kadar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken detayErdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken detayPolitika

 ERDOĞAN ELİYLE İŞARET ETMİŞTİ

Erdoğan, elini sıktığı Karamollaoğlu'nu yanındaki tekli koltuk yerine biraz daha uzakta bulunan üçlü koltuğa yönlendirdi. Yayınlanan videoda Saadet Partisi liderinin "Böyle mi geçeyim?" diye sorduğu duyuldu.

"BİRAZ MESAFELİ OTURALIM"

Gazete Duvar'ın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, oturma düzenine ilişkin, "Bu bana göre abartıldı. Sayın Cumhurbaşkanı üst üste iki kez öğle yemeği için davet etmişti. Ben öğlen yemek yemiyorum. 'Beni mazur görsün' dedim. Aslında onu kabul etmek lazımdı. Belki biraz ayıp oldu kabul etmemek. Bir de ben aşı oldum ama cumhurbaşkanlığına giderken PCR testi yaptırmadım. PCR testi yaptırmayınca da anlaşılan orada sıkıntı oluyor. Cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle, 'Biraz mesafeli oturalım' dedi. O kadar." ifadelerini kullandı.

 "MİSAFİR, EV SAHİBİNİN İSTEDİĞİ YERDE OTURUR"

"Oturma düzeni sizde rahatsızlık yarattı mı?" sorusu da sorulan Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:

"Hayır, hayır. Kendisi doğrudan doğruya bu ifadeyi kullandı. PCR testi de yaptırmadığımız için 'Biraz mesafeli oturalım' dedi. Bizde ev sahibine tabii olunur. Misafir, ev sahibinin istediği yere oturur. Bunu herkes farklı yorumlayabilir. Ben farklı yorumlamadım. Cumhurbaşkanı'yla birçok konuyu konuştuk. Her konuyu konuştuk diyemem ama birçok yerde anlaşmamakta anlaştık."

Etiketler karamollaoğlu koltuk erdoğan
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