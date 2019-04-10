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  4. 10 Nisan 2019 15:35

Karamollaoğlu: ''Bağımsız olacağına inandığımız...''

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı hakkında açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu: ''Bağımsız olacağına inandığımız...''
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Artık Türkiye’de seçime giderken bağımsız olacağına inandığımız İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı ne yazık ki kalmadı" diye konuştu.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu seçimde bağımsız bir tavır takınan tek bir devlet yetkilisi olmamıştır" açıklamasında bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Seçim sonuçları noktasında karar verecek olan yetkili merci Yüksek Seçim Kuruludur. İçişleri Bakanı devreye girerse, seçimlere şaibe karıştığı algısı anlaşılır. Yüksek Seçim Kurulu üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturulmak isteniyor. Artık Türkiye’de seçime giderken bağımsız olacağına inandığımız İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı ne yazık ki kalmadı.

Sayın Erdoğan, 'hiç kimse çıkıp 14 bin oyla çıkıp seçimi kazandım demesin' dedi. İster 14 bin oy alsın, ister 14 oy alsın kim fazla oy alırsa o seçimi kazanır. Bu bir parti meselesi değildir, adalet meselesidir."

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