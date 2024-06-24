Karamollaoğlu, genel başkan adayını açıkladı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kongrede adayının Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3. Olağan Kongre’de Genel Merkezin adayının Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu.
Karamollaoğlu, adaylık sürecinin geniş bir istişare ile yürütüldüğünü ve buna göre en çok istenen ismin Arıkan olduğunu açıkladı.
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