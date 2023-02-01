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Karamollaoğlu sinyali verdi: Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği

Karamollaoğlu sinyali verdi: Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği
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Gözler Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına çevrilirken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İşte Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları:

Binde 1 ihtimal her zaman bırakırsınız bir kenara yüzde 99. Altılı masanın gösterdiği aday kazanır. (O isim mesela Kemal Kılıçdaroğlu olursa) Elbette kim olursa olsun mühim olanın bu kanaatin pekişmesidir. Herkeste 'Evet falanca şahıs aday olduğu takdirde bunun kazanma şansı diğerlerine nazaran daha yüksektir' kanaate hakim olacak. Biz öyle bir tarih kesin olarak belirlemedik. Ama büyük ihtimalle 13 Şubat'ta belli olabilir. Ama bu demek değildir ki 13 Şubat'ta olmazsa bilmem 13 Mart'ta olur. Yok. Bu işin zamanı geldi. En kısa zamanda açıklama yapılacak. Onun için kimsenin tereddüdü olmasın.

Sayın Kılıçdaroğlu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarında da bir devrim yaptı. Onu da görelim. Yani bazı ciddi değişiklikler yaptı. Söylemlerinde değişiklikler oldu. Bizim Kudüs'le ilgili yapılan toplantılarımıza geldi, katıldı. Erbakan Hocamızı anma toplantılarına geldi, katıldı. Ve yaptığı konuşmaların hepsi de bizim tabanımızda da Türkiye'de de genelde makul karşılandı. Yani bunun da bilinmesinde fayda var.

Etiketler Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu adaylık destek
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