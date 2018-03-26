Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül yanıtı

Partisinin Afyonkarahisar'da çeşitli kuruluşların temsilcilerine yönelik düzenlediği ‘Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları' konulu konferansa katılan Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar açıklamasıyla ilgili, "Ben bu konularla alakalı hiç yorum yapmıyorum. Her zaman söylediğim gibi sınırlarımızda Türkiye'yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye'nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz. Söylediğimiz bundan ibaret" dedi.

'SEÇİM DÖNEMİNE GİRİLMEDİ'

İttifak konusundaki soruyu da yanıtlayan Karamollaoğlu, ittifakın şu an söz konusu olmadığını vurguladı. Karamollaoğlu, "İttifak söz konusu değil. Şu an seçim dönemine girilmedi. Seçime giderken ittifaklar konuşulur. Seçim öncesi neyin ittifakı" diye konuştu.

Bir gazetecinin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruları hiç cevaplamadığını hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, "Seçim atmosferine girmedik ki. Daha dere gelmemiş paçaları sıva diyorsun. Ben niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki. Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir inşallah" dedi.





