Karamollaoğlu'ndan ABD'ye ''kızılderili'' hatırlatması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklamasında, ABD’nin yıllar önce Kızılderili Amerikan yerlilerine uyguladığı soykırımı hatırlattı.

Karamollaoğlu, “ABD’nin Amerika yerlilerine uyguladığı soykırım dünya tarihine vesikalarla geçmiş kara bir lekedir. Kızılderililere uygulanan soykırım yıllar boyu sürdürülen kanlı bir eylem silsilesidir.

ABD bu katliamlarla da yetinmemiş milyonlarca Afrikalıyı köleleştirmiştir. Bugün bile ABD’de Afrika kökenli insanlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekte hatta ara ara polis tarafından hunharca katledilmektedir.

Soykırımı bir devlet politikası haline getiren ve dünyanın her yerinde masumların kanını akıtan ABD’nin Temsilciler Meclisi’nin, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesini haksız hatta son derece gülünç buluyor, bu kararı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.