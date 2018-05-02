Advertisement
ABD'nin yeni CIA direktörü hakkında Türkçe detayı
ABD'nin yeni CIA direktörü hakkında Türkçe detayı
Erdoğan onuruna verilen yemekte sürpriz konuk
Erdoğan onuruna verilen yemekte sürpriz konuk
İstanbul'da silah sesleri ! Yaralılar var
İstanbul'da silah sesleri ! Yaralılar var
Seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak?
Seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak?
CHP'den Doğu Perinçek'e ret !
CHP'den Doğu Perinçek'e ret !
Erdoğan’ın tartışmalı diploması AİHM’nin gündeminde
Erdoğan’ın tartışmalı diploması AİHM’nin gündeminde
Yağış geliyor ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat !
Yağış geliyor ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat !
3 yıl önce keşfedilmişti, şimdi ziyaretçi akınına uğruyor !
3 yıl önce keşfedilmişti, şimdi ziyaretçi akınına uğruyor !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 02 Mayıs 2018 16:18

Karamollaoğlu'ndan açıklama: ''1-2 gün içinde...''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'ndan açıklama: ''1-2 gün içinde...''
A+ A-

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İttifakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki güne açıklama yapılacak" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. 100 bin imza ile aday olmak için YSK'ya gerekli müracaatını yapan Karamollaoğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim sürecinde önemli bir adım attıklarını kaydeden Karamollaoğlu, "Adaylık müracaatında bulunduk. YSK başkanımıza bir takım konularda düşüncelerimizi dile getirdik. Umarım seçimlerden sonra bir kez daha bir araya gelip seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi aktarırız" diye konuştu.

CHP, İYİ Parti ve DP ile ittifak kararı alınmasına ilişkin sorular üzerine Karamollaoğlu, "İttifakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bir iki gün içinde açıklama yapılacak inşallah" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM