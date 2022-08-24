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Karamollaoğlu'ndan ''cumhurbaşkanlığı adaylığı'' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ''cumhurbaşkanlığı adaylığı'' açıklaması

"Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" Bu soruya yanıt aranırken 6'lı masada yer alan isimlerden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında 6'lı masanın son toplantısında alınan kararları değerlendirdi.

6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının da ihtimaller arasında olduğunu dile getirdi.

''ADAYIMIZ, SEÇİM TARİHİ NETLEŞİNCE BELİRLENECEK''

Aday konusunun görüşmede hiç müzakere edilmediğini de ifade eden Saadet Partisi Genel Başkanı, "6 partinin liderleri biz bunu seçim tarihi ilan edildikten sonra adayı ilan edeceğiz" dedi.

Etiketler cumhurbaşkanı aday karamollaoğlu
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