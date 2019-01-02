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  4. 02 Ocak 2019 21:32

Karamollaoğlu'ndan sert sözler: Bu ne pervasızlık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmeden İBB adayı olmasına tepki gösterdi.

Karamollaoğlu'ndan sert sözler: Bu ne pervasızlık
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın görevinden istifa etmeden İstanbul belediyesi için AK Parti’den adayı olmasını ‘yasa dışı’ olarak niteledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Aralık’ta TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ilan etmiş, görevinden istifa etmesine gerek bulunmadığını söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı görüşte.

KARAMOLLAOĞLU: ANAYASA ORTADA

Karamollaoğlu, Yıldırım’ın adaylığının meşru olmadığını belirterek şunları söyledi: “Anayasa ortada. Anayasa değişmedi. Madde diyor ki, ‘TBMM başkanı hiçbir siyasi partinin toplantılarına bile katılmaz.’ Aday olmayı bırakın. Bu ne pervasızlık!”

Bu adaylığın meşru olmadığını savunan Karamollaoğlu, Binali Yıldırım'a adaylıktan vazgeçmesi tavsiyesinde bulundu.

Ankara Barosu da bugün bir açıklama yaparak Yıldırım’ın Anayasa gereği istifa etmesi gerektiğini bildirmişti.

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