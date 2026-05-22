  4. Karar tebliğ edildi: Kemal Kılıçdaroğlu resmen geri döndü

İstinaf kararını tebliğ etmek üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyetinde yer alan Avukat Onur Üregen, ''Genel Başkanımız şu an Kemal Kılıçdaroğlu’dur'' dedi.

CHP, istinaftan çıkan mutlak butlan kararının ardından parti lideri Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması hakkında mahkemeye itiraz dilekçesi sunmuştu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itirazı reddetti. Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyeti, istinaf kararını tebliğ etmek üzere ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde ziyaret etti. 15 dakika süren görüşmenin ardından heyet ofisten ayrıldı. Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyetinde yer alan ve aynı zamanda Lütfü Savaş’ın avukatı olan Avukat Onur Üregen, çıkışta açıklamalarda bulundu.

Kurultay davasında delegelerin avukatı olduğunu belirten Üregen, "Bu karar, davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bundan sonrası partimizin iç işleyişine, siyasetine yönelik. Artık yeni bir süreç başlıyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na hayırlı olmasını diliyorum. Kendisinin partiyi bir şekilde birlik içerisine sokacağına inancım tam. Görevi tebliğ edildi. Genel Başkanımız şu an Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Artık partimiz siyaseten nasıl bir yol izleyecek, genel başkanımız ve çevresindeki yardımcıları karar verecektir diye düşünüyorum. Süreç içerisinde size yine bilgilendirme yapacağız" diye konuştu.

 

İHA

