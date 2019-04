Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel iş başı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel’i tebrik etmek üzere Kartal Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nu belediye binası önünde; türküler, halaylar, ay yıldızlı bayraklar, meşaleler, alkış ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Sevgi selinin yaşandığı Kartal Belediyesi Hizmet Binası önünde, kendisini karşılayan kalabalığa seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “31 Mart'ta ‘kucaklama’ kelimesi yüreğime yerleşmişti; ama şu an İstanbul'u sımsıkı kucaklamaya geliyorum.“ dedi.

“Bu Seçimin Kaybedeni Yoktur, Vakit; Bütün Komşularımızla, Dostlarımızla Kucaklaşma Vaktidir.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilk tebrik ziyaretini Kartal Belediyesi’ne gelerek gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu takdim etmeden önce alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleştirdiği konuşmada: “Sevgili kocaman ailem, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli ailem, çok zor değil; sevmek, sevilmek, iyi şeyler arzulamak, güler yüz, hizmet etmek, bu aşkla yola çıkmak, çok zor değil… Cuma günü mazbatamızı aldık. Bu gün ilk günümüz, belediyemize geldik, çalışmalarımıza başlayacağız, hatta başladık bile. Bir misafirimiz var. Bu misafirimiz, 16 milyonun Belediye Başkanı… Seçim çalışmalarında söylemişti… Genç kardeşini yalnız bırakmayacağını söyledi ve ilk ziyaretini yine söz verdiği gibi genç kardeşine gerçekleştirdi. Sizlere söyleyeceğim şudur; artık seçim bitmiştir, artık bu kardeşiniz 468 bin kişinin Belediye Başkanı’dır. Bu seçimin kaybedeni yoktur, vakit; bütün komşularımızla, dostlarımızla kucaklaşma vaktidir. Artık hizmet vaktidir. Yapılacak her hizmet, 468 bin kişiyi ilgilendirmektedir. Bu anlamda; coşkunuzu, sevginizi anlıyorum. Bütün dostlarla kucaklaşma vaktidir, ülkenin normalleşme vaktidir. Ülkenin; hizmete, enerjiye, güler yüze ihtiyacı vardır, biz de bunun için buradayız arkadaşlar. Değerli ailem; hiçbir şey ama hiçbir şey, gönül kırmak kadar kötü değildir. Bu anlamda vakit, kucaklaşma vaktidir, hizmet vaktidir. Buraya kadar geldiniz, bizleri onurlandırdınız, güler yüzünüzü görmek bizleri çok mutlu etti. Bugünden sonra sevgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber; trafiğinden, yeşiline, sporundan, doğasına her anlamda Kartal’da hizmeti büyütme vaktidir. Bu süreçte emeği geçen sizlere, değerli Kartallılara, gönlünü veren, gülümseyen, enerjisini harcayan bütün komşularıma, aileme binlerce kez teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Ben sadece bir adım öndeyim, kahramanlar sizlersiniz…” şeklinde duygularını dile getirdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ardından, kendisini karşılamak ve hayırlı olsun dileklerini iletmek için toplanan kalabalığın tezahürat ve tebriklerini kabul eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, aralarında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Milletvekilleri, çevre il ve ilçe Belediye Başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal Belediyesi personeli ile çok sayıda Kartallı vatandaşın bulunduğu topluluğa seslendiği konuşmasının satır başları şöyle;

“Değerli Kardeşimi Kutlamaya Geldim; Ama Görüyorum Ki Siz De Beni Tebrik Etmeye Gelmişsiniz”

“Kartal’ın değerli Belediye Başkanı Gökhan kardeşimin yolu açık olsun, başarılar diliyorum. Onunla beraber çok güzel işler başaracağız. Burada olan, olmayana söylesin; Kartal uyumlu bir çalışmayla, eksik kalan neyi varsa tamamlayacak. Geçmişte emeği geçen değerli Belediye Başkanı arkadaşım Altınok Öz Bey’e de hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Altınok Bey’den görevi devralan Gökhan Yüksel arkadaşım, paylaşarak yönetme anlayışıyla Kartal’da çok güzel işlere imza atacak, bundan eminiz. Ben bugün değerli kardeşimi kutlamaya, tebrik etmeye geldim. Ama görüyorum ki siz de beni tebrik etmeye gelmişsiniz.”

Kartal'da Ekrem İmamoğlu'na sevgi seli

“15 Bin Oyu Küçümseyenler, 16 Milyon İnsanın İradesini Küçümsüyorlar”

”Topluluklara şunun sözünü verdim, kıymetli hemşerilerim göreceksiniz bu kardeşiniz bir tek oya bile bu şehirde sıkıntı getirmeyecek. Emeği geçen bütün Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma, İYİ Parti'ye, bütün siyasi parti temsilcilerine, süreci yönettikten sonra katkı sunan İstanbul gönüllülerine ve vatandaşlara teşekkür ediyorum. Allah’a şükür yürekli yol arkadaşlarımla, kardeşlerimle beraber biz o geceyi çok güzel yönettik. Hala da çok iyi yönetiyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz bu büyük ve gerçekten güzel irade, ne yazık ki adaylarını da aldattıkları o gecede ‘3 bin oyla kazandık’ açıklamasını yapan siyasi temsilcilerinden sonra çıkıp 'Ben kazandım' diye kendini alkışlatması, belki de hayatının en kötü deneyimi olmuştur. Ben onun yerinde olmak istemezdim. Herkese anlatın diye söylüyorum; YSK'nın 24 bin oyla kendisinin kazandığını sayfasında göstermesinin ardından maddi hatalarla süreç 20 binlere inmiştir. 4 bin oy kendi partimize, yaklaşık 11 bin oy da AK Parti'ye maddi hataların düzeltilmesiyle yazıldı. Şu anda yüzde 95'lere kadar bitti. 15 bin 500 civarında bir fark var. Neymiş efendim, 15 bin oyla kazanılan, bu küçük fark dedikleri seçimi şaibeli olarak tanımlamaya çalışıyorlar, başvuru yapıyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim, 3 bin oyla kazandığınızı topluma açıklamaktan çekinmediniz. Hem de yalan. Şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Gülüyorum hallerinize. Size siyasi deneyimi yüksek olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin sözünü hatırlatayım, kendisi ‘1 oyla bile seçim kazanılır’ dedi ve bunu söyleyeli 5 gün bile olmadı. 15 bin oyu küçümseyenler, 16 milyon insanın iradesini küçümsüyorlar. 15 bin oyu küçümseyenler, AK Partili hemşerilerimin de oylarını küçümsüyorlar. Bence AK Partili dostlarımın da ruhunu incitiyorlar, kalplerini kırıyorlar."

“İstanbul’u Sımsıkı Kucaklamaya Geliyorum”

"Ben Ekrem İmamoğlu olarak, kollarımı açtım, tüm maneviyatınızla, tüm ahlakınızla, tüm değerlerinizle sizi kucaklamaya hazır olduğumu bütün AK Partili hemşerilerime duyuruyorum. Hatta benim partime üye olan insanlara söyledim, sakın bana kızmayın, hatta gurur duyun. Onlar da beni alkışladılar. ‘Ben, herkesi kucaklamaya geliyorum’ dedim. Allah şahit, 31 Mart'ta ‘kucaklama’ kelimesi yüreğime yerleşmişti; ama şu an var ya İstanbul'u sımsıkı kucaklamaya geliyorum. Barış için, özgür düşünce için, özgürlük için, ahlak için, vicdan için, normalleşmek için Allah aşkına germeyin bu toplumu. Biz, kimilerinin aklından geçen bazı kötü düşüncelerden vallahi anlamayız. Efendim, sandıkta ne yapılırmış, ne yapılmazmış vallahi bilmeyiz. Oy atılan ve sayılan oylara bakarız. Aklı başka işlerde olan insanların aklına akıl, sır ermez. Benim aklımda hiç öyle bir şey olmadı. Size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi ben hile hurdadan anlamam. Kalecilik yaparken gol yediğinde hakem golü vermemişse, gol yediğini söyleyen bir kaleciydim. Dürüstlük kadar güzel bir şey yok. Ben size şunu söyleyeyim; aklından hileyi, hurdayı geçiren kişiler, her türlü manevrayı bulmak için çaba gösterirler; ama bu sefer, toplum bunu kabul etmeyecek. Şu anda ben burada İstanbul ittifakını görüyorum. Şu anda siyasi anlayışı ne olursa olsun, bu şehrin vicdanını, maneviyatını, tarihini, doğasını korumak isteyen, insanca yaşamak isteyen ve insanca yaşadığı bu kentte mutlu ve huzurlu olmak isteyen insanları görüyorum. Bugün burada CHP'li, İYİ Partili, AK Partili, Saadet Partili, HDP'li, MHP'li herkes var.”

Konuşması sırasında fenalaşan bir vatandaş olduğunu gören Ekrem İmamoğlu, vatandaş ambulansa taşınana kadar konuşmasına ara verdi. Vatandaşın ambulansa taşınıp gerekli müdahalelerde bulunulmasının ardından konuşmasına devam eden Ekrem İmamoğlu: “Medya, insanların bilgi alma hakkını korumak zorundadır. Bazı medya kanallarını anladık, onları bir kenara koyuyorum, Anadolu Ajansı’nı da bunların arasına katıyorum. Ama bazı aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin, büyüklerinin kurduğu asil mücadelelerle bugüne getirip taşıdıkları soyadları ile Türkiye'ye örnek olmuş iş insanları var... Ben onların patronluğunu yaptıkları medya kanallarında sesimin kısılmasını onlar adına değil, geçmişleri adına, babaları, anneleri adına, bu ülkeye hizmet etmiş o insanlar adına üzüntüyle takip ediyorum. Örnek vereceğim, rakibimiz adına on kişi konuşuyor ve her birini naklen veriyorlar. Her birinin düşüncelerini aktarıyorlar. Kardeşim benim de onlara cevabım var, beni niye göstermiyorsun? Ben mesela basın açıklaması yapıyorum, rakibimiz adına konuşanların cevabını yayınlıyor; ama benim konuşmamı yayınlamıyor. Benim söylediğimi toplum bilmezse, insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilirsin, böyle adalet olur mu?" şeklinde konuştu.

Aklıselim insanları göreve ve sürece davet ettiğini belirten Ekrem İmamoğlu, "Bu mesele, Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. Bu mesele, memleket meselesidir. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin. Bizi bir seçimden dolayı demokrasi mücadelesinde mahcup etmeyin. Kardeşim 1994 yılında seçildiğinizde o günün hükümeti size eliyle makamı teslim etti, bir şey mi oldu Allah aşkına? Yani kazanırken her şey güzel, kaybedince her şey kötü. Olmaz öyle şey." dedi.

“Bu Şehrin Özgür Düşünce ve Evrensel Hukukla Yönetileceği Adil Bir Süreci Size Yaşatacağım, Hepiniz Eşit Olduğunuzu Göreceksiniz”

Sizi mutlu etmeye geliyorum diyen Ekrem İmamoğlu, “Mutluluğunuzu görüyorum. Ne mutlu bana. Ben size şunu söyleyeyim; ben çocuklarımızı konuşacağım, Türkiye’nin ekonomik sorunlarının bu şehre uğrattığı tahribatı, işsizliği takip edeceğim, çözümlerime başlayacağım. Bu şehrin özgür düşünce ve evrensel hukukla yönetileceği adil bir süreci size yaşatacağım, hepiniz eşit olduğunuzu göreceksiniz. Özellikle çocukların, gençlerin iyi eğitim aldıkları, kadınların hayatın her alanında var oldukları bir süreci bu şehre yaşatmaya geldik. Şu anda bile bu şehrin damarlarında, mutluluk, huzur ve keyif akıyor. Hepinizi; saygıyla, sevgiyle ve minnet duygularıyla selamlıyorum. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel arkadaşıma bir kez daha hayırlı olsun diyorum.” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmaların ardından, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve beraberindeki heyetle birlikte Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı’na geçti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu anda bile binlerce insanın çuvalların başında beklediğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti: "Yine örgütlü bir biçimde bekliyorlar. En ufak bir sıkıntı gelmemesi adına bekliyorlar. Bir oya sıkıntı çıkmaması adına bekliyorlar. Hepsine minnettarım. Onlar bu sürecin, demokrasi sürecinin kahramanları. Bu bakımdan biz bunu biliyoruz; ama başka bir örgütlülükten sandık kurulu başkanları vs. bunu biz bilmeyiz. Devletin bunu nasıl atadığı belli. Kaymakamları var, ilçe seçim kurulları var. Bunu araştırsınlar. Kaymakamı kim atamış, kaymakam kimi atamış o bizim işimiz değil. Biz söz verdik, sandıkta oya sahip çıkacağız dedik ve çıktık. Sandıkta sahip çıktıktan sonra süreçte de sahip çıktık. Bugün gelinen noktada demokrasiye sahip çıkmanın sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Onu da sonuna kadar sağlayacağız. Bu çalışmamız Türkiye'ye örnek olmuştur. Türkiye'yi ferahlatmıştır. İnsanlara 'Evet ya oluyor, sahip çıkınca oluyormuş' dedirttik. Seçimle ilgili bu kadar kaygı duydukları süreç, sadece İstanbul'da mı? Kazandıkları hiçbir şehirde böyle bir kaygıları yok mu acaba? diye bir de kendilerine sorsunlar."

Konuşmaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e hayırlı olsun dileklerini ileterek çiçek takdiminde bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de nazik ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirttiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederek kendisine çiçek takdim etti.