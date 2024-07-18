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Kaset kumpası sonrasında olay olacak Mustafa Sarıgül iddiası

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Gezici Araştırma'nın Murat Gezici katıldığı canlı yayında CHP’nin kaset kumpası kurulan CHP'li milletvekili Mustafa Sarıgül'ü 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebileceğini söyledi.

Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden olan CHP’li Mustafa Sarıgül gündemin en çok konuşulan konularından birisi. Dün sabah saatlerine doğru Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen bir kaset sosyal medyada dolaşıma sokulmuş ve Sarıgül’ün yakın koruması ile birlikte olduğu iddia edilen bir video yayımlanmıştı.

Sarıgül ise iddialara yanıt vermiş ve bunun bir montaj olduğunu, suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. CHP’den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dün akşam TV100 ekranlarında yapılan bir açık oturumda Gezici Araştırma sahibi Murat Gezici Sarıgül hakkında bomba bir iddiada bulundu. Gezici, Sarıgül’ün 30 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve toplumu derinden ilgilendiren konulara odaklandığı için isminin hiçbir zaman geriye düşmediğini ifade etti.

CHP’de 4 farklı cephe olduğunu aktaran Gezici Mustafa Sarıgül’in ortak bir isim olduğunu belirterek 2028’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Mustafa Sarıgül de olabileceğini belirtti. Gezici Sarıgül için Şişli’de Belediye Başkanlığı yaptığı zaman diliminde çok başarılı olduğunu ve eylemleri ile kendisinden sürekli bahsettirebildiği iddiasında bulundu.

Konuşmasına devam eden Gezici, birilerinin 2028 Cumhurbaşkanlığı için siyaseti dizayn etmiş olabileceğini ve bu kapsamda Sarıgül’e sabotaj düzenlemiş olabileceğini aktardı.

 

Etiketler Mustafa Sarıgül Cumhurbaşkanlığı adaylık kaset kumpası CHP
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