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  4. 09 Ekim 2017 21:18

Katar Emiri Türkiye ile iş birliği protokollerini imzaladı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile daha önceden yapılan protokolleri imzaladığı bildirildi.

Katar Emiri Türkiye ile iş birliği protokollerini imzaladı
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye ile daha önce yapılan protokolleri onayladığı bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, Türkiye ile geçen yıl Trabzon'da imzalanan kültürel alanda iş birliği öngören protokolleri onaylayan kararname çıkardı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi, 18 Aralık 2016'da Trabzon'da toplanmış, toplantı çerçevesinde iki ülke arasında yükseköğrenim, bilgi teknoloji, iletişim, sağlık, spor ve kültürel aktiviteler gibi çeşitli konularda mutabakat zaptları imzalanmıştı.

AA

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