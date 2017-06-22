İzmir'de bu sabah korkutan deprem !
İzmir'de bu sabah korkutan deprem !
Survivor'da kim elendi ? İşte finale kalan isimler
Survivor'da kim elendi ? İşte finale kalan isimler
Teröristlerle çatışma ! Acı haber bu kez Siirt'ten geldi
Teröristlerle çatışma ! Acı haber bu kez Siirt'ten geldi
Rusya'dan ABD'ye sert yanıt: ''Karşılıksız kalmaz''
Rusya'dan ABD'ye sert yanıt: ''Karşılıksız kalmaz''
DEAŞ tarihi camiyi havaya uçurdu !
DEAŞ tarihi camiyi havaya uçurdu !
CHP'nün yürüyüşünde bir kişi daha kalp krizi geçirdi
CHP'nün yürüyüşünde bir kişi daha kalp krizi geçirdi
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili flaş gelişme !
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili flaş gelişme !
MEB'den öğretmenlere ''yaz ödevi''
MEB'den öğretmenlere ''yaz ödevi''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 22 Haziran 2017 07:52

Katar krizinde Erdoğan'dan kritik telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ve yeni veliaht prens Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Katar krizinde Erdoğan'dan kritik telefon
A+ A-

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da veliaht prenslikte yapılan görev değişikliğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek tebriklerini iletti. Telefon görüşmelerinde, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgulandı. Bölgede Katar ekseninde yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı. Prens Muhammed bin Selman’a veliaht prenslik görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suud Kralı Selman’ın G-20 vesilesiyle Hamburg’da yüzyüze görüşmeyi kararlaştırdıkları öğrenildi.

suudi arabistan , recep tayyip erdoğan , cumhurbaşkanı , katar