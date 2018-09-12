Katar'dan Cumhurbaşkanlığı'na uçan saray iddiası gündeme bomba gibi düştü

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ağustos ayında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin satışa çıkardığı B747-8 model uçağın, satın alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Filosu’na dahil edildiği iddiasını gündeme getirdi.

Taşcıer, Katar Emiri’nin uçağı Ağustos ayında satışa çıkardığını ve satış işlemi için İsviçre’de bir şirkete gönderdiğini belirtti. 9 Eylül tarihinde bu uçağın Türkiye tarafından satın alındığı ile ilgili haberler olduğunu belirten Taşcıer, 11 Eylül günü İsviçre’nin Basel kentinden yola çıkan B747-8 model bir uçağın Türkiye saati ile 12 Eylül 00.19’da Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptığını tespit ettiklerini ifade etti.

İstanbul’a inen bu uçağın Katar Emiri’nden satın alınan uçak olmasının kuvvetle ihtimal olduğunu belirten Gamze Taşcıer, bu iddiayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesi ile de gündeme taşıdı.





UÇAKTA YOK YOK: İÇİNDE ÖZEL BİR HASTANE BİLE VAR



VIP iç mekan donanımı 2015 yılında Boeing’in San Antonio servis merkezinde yapılan uçakta; çift kişilik yatağı bulunan büyük bir yatak odası, oturma odası, toplantı odaları, çalışma odaları, banyo ve özel bir hastane bile mevcut. Katar’ın VIP filosunda bulunan iki 747-8i BBJ’den birini neden satmak istediği tam olarak bilinmiyor. “Green” yani boyasız bir uçağın maliyeti yaklaşık 370 milyon dolar civarında. Ancak uçağın VIP kabin donanımı milyonlarca dolar tutabiliyor. Katar’ın VQ-BSK’ye ne kadar yatırım yaptığı bilinmediğinden satış rakamının ne mertebede olacağı da merak konusu.

Taşcıer, uçakta 7 yatak odası, 2 özel salon, toplantı odaları ve küçük bir hastane bulunduğu, normal kapasitesinin 463 koltuk olduğu ancak 76 kişilik bir VIP uçağa çevrildiği bilgisinin bulunduğunu belirtirken, uçağın donanımsız fiyatının 400 milyon dolar civarında olduğunu (bugünün kuru ile 2 milyar 576 milyon lira) ifade etti. Taşcıer, VIP hale getirilen uçağın fiyatını sordu.

“TASARRUF ÇAĞRILARINA SİZLER DE KATILMAYI DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ”

B747-8 model Jumbo jet VIP uçak için, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği üzere ‘itibardan tasarruf olmaz’ ilkesine bağlı olarak mı satın alınmıştır?” diye soran Taşcıer, “Ülkeyi yönetenler tarafından halka yapılan tasarruf çağrılarına, ülkeyi yönetenler olarak sizler de katılmayı düşünür müsünüz?” ifadelerini kullandı.

“KIŞLIK, YAZLIK SARAY DERKEN ŞİMDİ DE UÇAN SARAY”

Ülkemizin derin bir ekonomik kriz içerisinde bulunduğunu, enflasyonun ve döviz kurlarının önünün alınamadığını ifade eden Gamze Taşcıer, “Saray’dan neredeyse her gün vatandaşa tasarruf etme çağrısı yapılıyor. Ama halka kemer sıkın diyenler, lüks ve şatafattan vazgeçemiyor. Milyonlarca insan yoksulluk ve sefalet içinde yaşarken, Ankara’daki beyler kışlık, yazlık Saray derken, şimdi de Uçan Saray satın alıyor. Vatandaş kemer sıkmaktan nefes alamaz hale gelmişken, Saraylılar adını duymadığımız yemeklerle sefa içinde yaşıyor. Yerde sefaları yetmedi, havada da sefa sürmek için halkın parasıyla yeni süper lüks uçak satın alınıyor. Devlet Filosu’nda zaten lüks uçaklar varken, gözleri doymadıkları için en yenisini, en büyüğünü, en lüksünü isteyen bir yönetici güruhla karşı karşıyayız. Bu ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedenleri, bu hunharca yapılan lüks harcamalarla daha net anlaşılıyor. Türkiye bir ekonomik kriz içerisindeyse, bunun sorumlusu halk değil, sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’dir.” ifadelerini kullandı.

KATAR’DAN PARA BEKLERKEN PARA GÖNDERDİK

Ağustos ayında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray’da görüştüklerini hatırlatan Taşcıer, görüşmede Katar’dan Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım sözü alındığı ile ilgili bilgilerin paylaşıldığını ifade etti.

“Katar’dan 15 milyar dolar yatırım beklerken, Katar’dan yüzlerce milyon dolarlık uçak satın mı alındı?” diye soran Taşcıer, söz konusu alışverişin birbiriyle bağı olup olmadığını sordu. Katar’dan bir para gelip gelmeyeceğinin de belli olmadığını belirten Taşcıer, “Daha söylenen para gelmeden, parayı Katar’a iade etmeye başlamışa benziyoruz. Açıklanan 15 milyar dolarlık yatırım sözü, dövizin ateşini günlük olarak düşürebilmek için bir danışıklı dövüş müydü soruları akıllara geliyor.”İfadelerini kullandı.

TAŞCIER: “UÇAĞIN FİYATI NEDİR?”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’in soruları şu şekilde;

1-) Söz konusu VIP uçağın satın alındığı iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise, ülkemiz derin bir ekonomik kriz içerisinde iken, hali hazırda Devlet Filosu’nda VIP uçaklar da bulunmakta iken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanması için yeni ve süper lüks başka bir VIP uçağın alınmasının amacı nedir?

2-) Söz konusu B747-8 model uçağın donanımsız satış fiyatının 400 milyon dolar civarında olduğu (bugünün kuru ile 2 milyar 576 milyon lira) bilinmekte iken, VIP olarak dizayn edilen bu uçak için Katar’a ne kadar ödeme yapılmıştır?

3-) Katar Emiri’nden satın alınan iki katlı jumbo uçağın ardından, Devlet Filosu’nda bulunan diğer VIP uçaklar satılacak mıdır, yoksa kullanıma devam edilecek midir?

4-) Uçakta 7 yatak odası, 2 özel salon, toplantı odaları ve küçük bir hastane bulunduğu bilgisi doğru mudur? Uçağın yakıt deposunun 250 bin dolara dolduğu iddiaları doğru mudur?

5-) Söz konusu VIP uçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği üzere “itibardan tasarruf olmaz” ilkesine bağlı olarak mı satın alınmıştır? Yoksulluk içerisindeki vatandaşa kemer sıkma mesajları ile tasarruf çağrısı yaparken, bir yandan da Cumhurbaşkanı için süper lüks VIP uçak alınması vicdani midir? Ülkeyi yönetenler tarafından halka yapılan tasarruf çağrılarına, ülkeyi yönetenler olarak sizler de katılmayı düşünür müsünüz?

6-) Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ağustos ayı içerisinde yaptığı görüşmede, Katar’dan Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım sözü alındığı bilgisi bulunmaktadır. Söz konusu uçak alışverişi ile bu yatırım sözü arasında bir bağ bulunmakta mıdır?