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  4. 'Kayıp at' istifası sonrası MHP'li isimden açıklama

'Kayıp at' istifası sonrası MHP'li isimden açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz resmi Twitter hesabından, kaybolan atlarla gündeme gelen Hatay Dörtyol’un MHP’li Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in istifa ettiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada “İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Durmaz’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

 

MHP’Lİ İSİMDEN İLK AÇIKLAMA
Olayın ardından açıklama yapan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin: “Partime zarar gelmesin diye istifa ettim. Atların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır. İnsanların attan sucuk yapmaya ihtiyacı yok. Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı. Kaymakamlık da bunu soruşturuyor” dedi.

Etiketler kayıp at istifa mhp
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