''Kayyum belediyesi, 1 ton 600 kg fıstıklı kadayıf yemiş''

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temeli, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ve beraberindeki heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eş Başkanları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Mızraklı, kayyumun belediye bütçesinden 1 ton 600 kilogram fıstıklı kadayıf yediğini ve 92 bin liralık hediyelik fincan takımları aldığını söyledi.

HDP eş genel başkanları da demokrasi için ittifak çağrısında bulunarak belediyenin halk iradesiyle geri alındığını belirtti.

'YOKSULLARI ESAS ALAN BELEDİYECELİK YAPACAĞIZ'

Ziyaret öncesinde açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Selçuk Mızraklı belediyenin çok sayıda sorunun olduğunu söyleyerek “Bizim işimiz de zerre kadar talana yer yok. Her şey halkın yüreği kadar saf olacak.” dedi. Kayyumun, Belediye bütçesinden 1 ton 600 kilogram fıstıklı kadayıf yediğini ve yüzlerce fincan takımını hediye olarak gönderdiğini ve bunlarında 92 bin lira tuttuğunu söyleyen Mızraklı, fincan masrafıyla 460 ailenin bir aylık masrafının karşılanabileceğini vurguladı. Mızraklı, “Dolayısıyla biz şunu yapacağız, yoksulları esas alan belediyecilik birinci gündem maddemiz olacak. Önceliğimiz insan olacak insanların ihtiyaçları için çalışacağız.” şeklinde konuştu.