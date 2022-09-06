  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu 'erken seçim' demişti: MHP'li isim tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu 'erken seçim' demişti: MHP'li isim tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu 'erken seçim' demişti: MHP'li isim tarih verdi

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, seçim tarihi verdi ve "19 Nisan 2023’te YSK seçim takvimini açıklayacak" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, erken seçim tartışmaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yayımlayan MHP’li Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Nisandan sonra seçim güçlü olasılık” sözlerine yanıt verdi.

 Yıldız, seçim tarihinin 18 Haziran 2023 olduğunu ifade etti. Yıldız, “Sayın Kılıçdaroğlu’na bir türlü ögretemedik. Erken seçimi ‘güçlü olasılık’ gördüğünü söylemiş. 2023 yılında 24 Haziran Cumartesi gününe rastladığı için seçimler 18 Haziran’da yapılacak. Oy verme gününden altmış gün önce 19 Nisan 2023’te YSK seçim takvimini açıklayacak” dedi.

Etiketler erken seçim seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en ilginç doktoru... Gündüz şehir hastanesinde, akşam ise...
Bülent Ersoy derin dekoltesinin kurbanı oldu
Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 1800 yıllık...
Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri rekorla geldi
ORC İstanbul'da yaptığı son seçim anketini açıklandı
Cem Küçük, Ersan Şen'i çılgına çevirdi: ''Ya utan Cem ya, yeter artık''
Ümit Özdağ'ı kızdıran MHP sorusu: ''Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın?''
Erdoğan'ın memur, emekli ve asgari ücret zammı sürprizi basına sızdı
İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den dolar ve altın uyarıları
Benzin ve motorine çifte zammın ardından bir zam daha!