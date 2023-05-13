  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı

Güncelleme:

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimden 1 gün önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan önceki son durağı Anıtkabir oldu.

Kılıçdaroğlu ve heyeti, elinde karanfillerle Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine yürüdü.

CHP lideri o anları Twitter hesabından "Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz" notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bileşenleri önceki akşam Ankara'da gerçekleşen final mitingi ile seçim kampanyasını sonlandırmıştı. Ankara'daki büyük kalabalık dikkat çekmişti.

Etiketler chp anıtkabir kemal kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
7 bölgenin seçim anketi güncellendi: Hangi bölge hangi adaya oy veriyor ? İşte son anket...
Melek Mosso kalça estetiği iddialarına derin yırtmaçlı cesur kıyafetiyle yanıt verdi
Seçime 1 kala son anket... ''İlk turda biter'' çıktı!
Seçime 1 kala Twitter'da ''erişim engeli'' yağdı
Seçim öncesi piyasalar karıştı! Dolar mı, altın mı, borsa mı?
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve haftanın burç yorumları
Dolar'ın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na tepkisi için dikkat çeken analiz
Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Reyting yarışında kazanan belli oldu
Ünlü anketçi gözaltına alındı
Canlı yayında Erdoğan'ı kızdıran soru: ''Ya kaybederseniz ?''