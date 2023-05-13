Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimden 1 gün önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan önceki son durağı Anıtkabir oldu.

Kılıçdaroğlu ve heyeti, elinde karanfillerle Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine yürüdü.

CHP lideri o anları Twitter hesabından "Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz" notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bileşenleri önceki akşam Ankara'da gerçekleşen final mitingi ile seçim kampanyasını sonlandırmıştı. Ankara'daki büyük kalabalık dikkat çekmişti.