  4. Kemal Kılıçdaroğlu'na ''linç'' özrü: Sarılıp helalleştiler!

2019 yılında Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde bulunan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Y.K., Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek helallik istedi.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 21 Nisan 2019 tarihinde şehit askerin cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye gündemine oturan linç girişiminin hedefi olmuştu. Olayın üzerinden geçen yaklaşık 7 yılın ardından, saldırının kilit isimlerinden biri olan ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Y.K., sürpriz bir adımla Kılıçdaroğlu’nun kapısını çalarak helallik istedi.

Elini öpmek istedi

Samimi bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede K., olay günü yaşananlar nedeniyle derin pişmanlık duyduğunu ifade etti. Y.K.'nin elini öpmek istediği Kılıçdaroğlu'nun, ''Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Biz insanız, birbirimizi seveceğiz. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak ve kucaklaşabilmektir'' şeklinde karşılık verdiği öğrenildi. 

Görüşmenin sonunda ikili sarılıp helalleşti.

 

Haber3.com Haber Merkezi

