Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ''EYT'' açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.