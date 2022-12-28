Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ''EYT'' açıklaması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/vwzylGCp1y— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 28, 2022
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