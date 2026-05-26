Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ''göreve iade'' hamlesi
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı öncesinde görev yapan Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemleri başladı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi’ne dilekçe verdi. Dilekçede, "Dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen ve listeleri CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen CHP Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasını ve tebligatlarını elden icra müdürlüğüne müracaat ederek tebellüğ etmelerine; bu şekilde tebellüğ etmeleriyle ilgili daha sonra talebimiz üzerine tebligat çıkarılmasına karar verilmesini talep ederim" denildi.
Ankara 3’üncü Genel İcra Dairesi talebi kabul ederek, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı öncesinde görev yapan Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.
DHA
