  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ''göreve iade'' hamlesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ''göreve iade'' hamlesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ''göreve iade'' hamlesi
Güncelleme:

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı öncesinde görev yapan Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemleri başladı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi’ne dilekçe verdi. Dilekçede, "Dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen ve listeleri CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen CHP Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasını ve tebligatlarını elden icra müdürlüğüne müracaat ederek tebellüğ etmelerine; bu şekilde tebellüğ etmeleriyle ilgili daha sonra talebimiz üzerine tebligat çıkarılmasına karar verilmesini talep ederim" denildi.

Ankara 3’üncü Genel İcra Dairesi talebi kabul ederek, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı öncesinde görev yapan Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Kurban bayramında Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti
Kurban bayramında Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti
Demet Özdemir Eşref Rüya'nın final yapmasını bekleyemedi, gemileri yaktı!
Demet Özdemir Eşref Rüya'nın final yapmasını bekleyemedi, gemileri yaktı!
Sıfır km olarak aldığı aracı bakıma götürdükten sonra hayatının şokunu yaşadı
Sıfır km olarak aldığı aracı bakıma götürdükten sonra hayatının şokunu yaşadı
Henüz 19 yaşındaydı... Üniversite öğrencisi genç kızın şüpheli ölümü!
Henüz 19 yaşındaydı... Üniversite öğrencisi genç kızın şüpheli ölümü!
Survivor'daki eleme gecesinde Can Berkay'ın Sercan - Beyza ilişkisi İddiası olay yarattı
Survivor'daki eleme gecesinde Can Berkay'ın Sercan - Beyza ilişkisi İddiası olay yarattı
Bayram tatilinde Bodrum'u tercih edenlere kötü haber!
Bayram tatilinde Bodrum'u tercih edenlere kötü haber!
Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
Tüm birikimini gezmeye harcayan 67 yaşındaki emekli vatandaş tam 132 ülke keşfetti
Tüm birikimini gezmeye harcayan 67 yaşındaki emekli vatandaş tam 132 ülke keşfetti
Etiketler CHP kemal kılıçdaroğlu göreve iade
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor! Tarih belli oldu Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor! Tarih belli oldu Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 5 kişi gözaltına alındı Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 5 kişi gözaltına alındı İstanbul'un simgesi Haydarpaşa'nın restorasyonunda çok özel ayrıntı İstanbul'un simgesi Haydarpaşa'nın restorasyonunda çok özel ayrıntı Şili'de şiddetli deprem! Şili'de şiddetli deprem! Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı Erdoğan: Yeni dönemin parlayan yıldızı Türkiye olacak Erdoğan: Yeni dönemin parlayan yıldızı Türkiye olacak Orta Doğu'da anlaşma beklenirken yine silahlar çekildi! Peş peşe saldırılar Orta Doğu'da anlaşma beklenirken yine silahlar çekildi! Peş peşe saldırılar Gece yarısı eski koca dehşeti: Boşandığı kadını diri diri yakmaya kalkıştı Gece yarısı eski koca dehşeti: Boşandığı kadını diri diri yakmaya kalkıştı İstanbul'da otelde yangın faciası: 1 ölü İstanbul'da otelde yangın faciası: 1 ölü Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı
Türkiyebeşik gibi sallanıyor: Osmaniye'de korkutan deprem Türkiyebeşik gibi sallanıyor: Osmaniye'de korkutan deprem Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı Diyanet duyurdu: İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet duyurdu: İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e! Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e! Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü Sapanca'da restoran yangını: Alev alev yandı Sapanca'da restoran yangını: Alev alev yandı