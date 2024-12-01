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Kentsel dönüşüm ve GSS düzenlemesi Meclis'e geliyor

Kentsel dönüşüm ve GSS düzenlemesi Meclis'e geliyor
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TBMM'de bu hafta kentsel dönüşüme ilişkin kanun teklifi ve Genel Sağlık Sigortası prim borcuna yönelik düzenleme gündeme gelecek.

TBMM Genel Kurulu yeni haftada kentsel dönüşüm, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.

Teklife göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine, 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak.

Özel bütçe kapsamındaki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na yapılan arsa ve arazi teslimleri, katma değer vergisinden istisna tutulacak.

Güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un kapsamı dışında olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek.

Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini gerçekleştirmek için şirketler kurabilecek ve şirketlere ortak olabilecek.

2 MİLYAR TL'LİK GSS BORCU SİLİNECEK

Bu düzenlenemenin ardından Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) yönelik kanun teklifi görüşülecek.

Teklifle, 1 Ocak 2015 öncesinde Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödemeyenlerin tüm borçları faiziyle silinecek. Böylece devlet 2 milyar Türk Lirası değerindeki SGK prim borcundan vazgeçmiş olacak.

HASTANELERDE KATILIM PAYI ARTACAK

Teklifle, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 2 liradan 20 liraya çıkarılacak.

SGK, sağlık hizmetlerindeki katılım payını, aile hekiminden sevk edilenler için yüzde 50 azaltmaya yetkili olacak.

Hastanedeki yığılmaları önlemek için getirilen katkı payı düzenlemesinde, Cumhurbaşkanı'na katılım payını 10 kata kadar artırma yetkisi de verilecek.

AİLE HEKİMİ RAPORU ÜCRETLİ OLACAK

Teklife göre, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücreti karşılığında hastalara da bakabilecek. Ayrıca aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da ücretli hale getirilecek.

Örneğin ehliyet raporu için başvurulması durumunda belli bir miktar ödeme yapılması gerekecek.

Raporlar karşılığında alınan tüm ücretler döner sermayeye aktarılacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Etiketler TBMM meclis kentsel dönüşüm
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