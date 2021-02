Kesimoğlu CHP'ye neden geri döndüğünü açıkladı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyince partisinden istifa etmiş ve bağımsız olarak girdiği seçimi 17 bin oy ve yüzde 37.4 oran ile kazanarak Kırklareli Belediye Başkanı olmuştu. Kesimoğlu, sosyal medyadan bir açıklama yayımlayarak CHP’ye geri döndüğünü duyurdu.

"GENİŞ KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPTIM"

2014 yılından beri görevde olduğunu hatırlatan Kesimoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Kendi siyasi kariyerimde güzel ülkemiz Türkiye’yi, cennet Trakyamızı ve mutlu insanlar kenti Kırklareli’mizi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve ışığında yükseltme ve huzura kavuşturma yolculuğunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da onur duyduğum davetiyle bir karar verme gerekliliği hissediyorum. Bu konuda sizlerin fikrini alabileceğim bir halk oylaması yapmanın pandemi koşullarında imkansızlığı nedeniyle Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden Metropoll ile geniş kapsamlı bir çalışma yapmaları konusunda anlaştım. Özer Sencer hoca ve ekibinin her mahallemizde her yaştan, her eğitim grubundan ve her meslekten vatandaşlarımızla yapmış olduğu çalışma ile, halkımızın yüzde 80’inin görevimi yapma şeklim konusunda onayını görmekten ne kadar mutlu olduğumu kelimelerle ifade edemem. Aynı çalışma içersinde yer alan “CHP’ye geçmesine ne dersiniz?” sorusu ise seçim sonucumuzun yüzde 10’u üzerinde çıkarak halkımın bana verdiği işareti ve sorumluluğu göstermiştir.”

"BU ŞEHRE HİZMET ETMEK İÇİN..."

“Halkın iradesinin yönünü göstermesi üzerine Kırklareli’de siyaset yapan hemen hemen tüm partilerimizi tek tek ziyaret ederek teşkilat başkanları ve yönetimleri ile görüştüm, sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yaptım. Hepsine göstermiş oldukları nezaket için bir kere daha teşekkür ediyorum. Kendilerine de her zaman olduğu gibi kapımın sonuna kadar açık olduğunu, bu şehre hizmet etmek için herkes ve her kurumla omuz omuza çalışacağımı ifade ettim.”

"YOLUMA BİR CHP ÜYESİ OLARAK DEVAM EDECEĞİM”

“Sevgili Kırklareli halkı, sonuç olarak ifade etmek isterim ki; Mutlu insanlar kenti Kırklareli’nin Belediye Başkanı olarak çıktığım bu yolda, kendi siyasi mutluluğumu kendi bilincime erdiğim günden bu yana kalbimde ve aklımda taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi’nde, ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri Cumhuriyet Halk Partisi’nde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma bir CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyururum.” Kesimoğlu’nun katılımı ile CHP’nin il belediyesi sayısı 11’e yükselecek.