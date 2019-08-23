Kılıçadaroğlu'ndan Erdoğan'a bayrak yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bandırma'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Vay efendim sen bayrağı bilmiyor musun. Sen meraklanma ben bayrağı senden çok daha iyi bilirim. Hele hele Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başında olan bir kişiye bayrak edebiyatı yapamazsın. Kalkmış bana bayrak edebiyatı yapıyor, Kıbrıs diyor.

Orada Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Ecevit sayesindedir. Sen kim milliyetçilik kim? Vatan, bayrak sevmek başka bir şeydir. Bn bayrak edebiyatı yapan zat çuval olayında ABD'ye bir nota verdi mi? Siz müzik notasından mı bahsediyorsunuz dedi. Vatan sevgisi bir kişinin tekelinde değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz açıklamaları üzerinden eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na "Orada bulunan Silahlı Kuvvetlerimize ait fırkateynlerimizden tutunuz, oradaki 2 sondaj gemimiz, devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum. Demek ki Türk bayrağını bu da tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız. İstesen de istemesen de tanıtacağız. Biz orada bu çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz" sözleriyle yüklenmişti.